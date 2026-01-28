Новым гендиректором "Красной Поляны" стал Артем Семикин

Он работает на курорте более 10 лет

Редакция сайта ТАСС

СОЧИ, 28 января. /ТАСС/. Новым генеральным директором горнолыжного курорта "Красная Поляна" в Сочи назначен Артем Семикин, сообщили журналистам в пресс-службе группы компаний "Мантера".

Ранее пост генерального директора курорта занимал Павел Перов, совмещая его с позицией первого заместителя генерального директора группы компаний "Мантера". В пресс-службе отметили, что теперь он сосредоточится только на верхнеуровневых вопросах операционной деятельности и взаимодействия бизнес-единиц, входящих в группу компаний - это, в частности, курорты "Красная Поляна" и "Архыз", тематический парк развлечений "Сочи парк" и курортный комплекс Mantera Supreme.

"28 января Артем Семикин официально вступил в должность генерального директора Курорта Красная Поляна", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что Семикин работает на курорте более 10 лет, а с 2018 года он возглавлял управление экономики и финансов компании. Он имеет высшее образование по специальности "Финансы и кредит". "В управлении компанией буду руководствоваться проверенными принципами, основанными на доверии, прозрачности и открытости коммуникации внутри коллектива. Активно привлекать современные технологии и инновационные решения для дальнейшего роста эффективности бизнеса", - цитирует пресс-служба Семикина.

С 2019 года курортом "Красная Поляна" руководил Андрей Круковский. В мае 2022 года он погиб в результате падения на тропе к Ачипсинской крепости, СУ СК РФ по Краснодарскому краю по данному факту было организовано проведение проверки. После Круковского в 2022 году курорт возглавила Яна Перепечаева, ранее занимавшая должность операционного директора компании. С 2024 года гендиректором "Красной Поляны" стал Перов.

Об отдыхе в Сочи

Сочи - один из самых популярных российских курортов, в 2025 году его посетили 8 млн туристов. По прогнозам экспертов, к 2030 году турпоток в Сочи будет достигать 10 млн человек.

Летом в Сочи гости предпочитают морской и санаторно-курортный отдых в прибрежной зоне. В зимний период наиболее популярными среди туристов являются сочинские горнолыжные курорты - "Красная Поляна", "Роза Хутор" и "Газпром Поляна", которые были созданы во время подготовки к проведению XXII Олимпийских зимних игр 2014 года.