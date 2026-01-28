Минэнерго Казахстана: два новых причальных устройства заказаны для КТК

Доставка займет примерно месяц, отметил министр энергетики республики Ерлан Аккенженов

АСТАНА, 28 января. /ТАСС/. Два новых выносных причальных устройства (ВПУ) для загрузки нефти в танкеры заказаны для Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), который ранее неоднократно подвергался атакам украинских беспилотников. Об этом сообщил журналистам министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов.

"Теперь мы заказали новые два ВПУ в [Объединенных] Арабских Эмиратах", - сказал министр. По его словам, доставка устройств займет примерно месяц, еще 40 дней уйдет на монтаж одного из устройств, второе останется запасным.

В ноябре 2025 года при атаке на КТК было повреждено ВПУ-2. Всего в инфраструктуре три устройства, по словам Аккенженова, нормальной считается ситуация, когда работают два из них, а третье остается в резерве.