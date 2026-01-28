Потери от приостановки добычи "Тенгизшевройлом" составили около 900 тыс. тонн

Компания приостанавливала добычу на Королевском месторождении, рассказал глава Минэнерго Казахстана Ерлан Аккенженов

АСТАНА, 28 января. /ТАСС/. Потери от приостановки добычи нефти международной компанией "Тенгизшевройл" после возгораний на электростанции в Атырауской области Казахстана составили порядка 900 тыс. тонн. Об этом сообщил журналистам глава Минэнерго республики Ерлан Аккенженов.

"Если мы говорим об объеме - порядка 900 тыс. тонн на сегодняшний день", - сказал он. Министр добавил, что компания приостанавливала добычу на Королевском месторождении, но оно уже запущено. Гигантское месторождение Тенгиз, по его словам, планируется полностью ввести в эксплуатацию в течение недели.

18 января нефтегазовая компания "Казмунайгаз" сообщила о возгорании двух трансформаторов газотурбинной электростанции на объекте "Тенгизшевройла" в Атырауской области, 19 января "Тенгизшевройл" проинформировал о временной приостановке добычи на Тенгизе и Королевском. Акционерами "Тенгизшевройла" являются "Казмунайгаз" (20%), американские Chevron (50%) и ExxonMobil (25%), а также российский "Лукойл" (5%).