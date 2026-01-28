Малый бизнес может получить по льготному лизингу более 3 млрд рублей

Корпорация МСП предоставит такое финансирование в 2026 году

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Корпорация МСП в 2026 году предоставит малому бизнесу 3,15 млрд рублей льготного лизингового финансирования. Получателями средств могут стать предприятия из обрабатывающей и легкой промышленности, а в Донбассе и Новороссии - также из сфер туризма, медицины, науки и спорта. Об этом сообщили в пресс-службе корпорации.

Там отметили, что всего до 2030 года малый бизнес получит не менее 18 млрд рублей льготного лизинга. Для российского оборудования ставка составит 6%, для зарубежного - 8%. В новых регионах ставки снижены до 1% и 3% соответственно.

"В текущем году мы продолжаем таргетировать лизинговую поддержку бизнеса на приоритетные отрасли, прежде всего - обрабатывающее производство и легкую промышленность. Для малых предприятий инструмент льготного лизинга является эффективной мерой поддержки, позволяя модернизировать и расширять производства даже в условиях высокой стоимости кредитных средств. В 2026 году мы сохранили ставки на лизинг на низком уровне, чтобы небольшие предприятия могли продолжать свое развитие и расширять линейки продукции, в том числе для импортозамещения и обеспечения технологического суверенитета страны", - заявил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Он отметил, что важным направлением остается развитие малого бизнеса в Донбассе и Новороссии. Для этого Корпорация МСП продолжает поддержку местных производств как за счет минимальных ставок (от 1% годовых), так и более широкого спектра отраслей, в числе которых туризм, медицина, наука, спорт.