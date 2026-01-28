ФАС утвердила торгово-сбытовую политику группы "ЭФКО"

Реализация требований предписания будет способствовать снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства, отметили в службе

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России утвердила торгово-сбытовую политику группы компаний "ЭФКО". Как сообщила пресс-служба ведомства, организация разработала документ по реализации фасованного подсолнечного масла на внутреннем рынке согласно предписанию службы.

"Торгово-сбытовая политика содержит порядок проведения договорной кампании ГК "ЭФКО", в том числе критерии отбора контрагентов, принципы ценообразования и предоставления скидок, условия оплаты за поставленный товар. Организация разместит документ на официальном сайте ООО "КРЦ "ЭФКО-Каскад",- отметили в службе.

Кроме того, в рамках исполнения предписания ведомства в конце сентября 2025 года ГК "ЭФКО" начала закупать семена подсолнечника на Национальной товарной бирже, выступая в качестве заказчика товарного аукциона. С сентября 2025 года по настоящее время группа компаний приобрела 2,2 тыс. тонн подсолнечника. Всего же в этот период организации закупили на бирже 14,7 тыс. тонн подсолнечника.

ФАС России отмечает, что реализация требований предписания будет способствовать снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства со стороны одного из крупнейших производителей бутилированного подсолнечного масла, а также формированию ценовых индикаторов на сырье для его производства.

ООО "КРЦ "ЭФКО-Каскад" входит в ГК "ЭФКО" и осуществляет реализацию произведенного группой компаний бутилированного подсолнечного масла. В соответствии с предписанием ФАС России ГК "ЭФКО" должна регулярно выставлять на биржу предложения о покупке не менее 10% от общего объема закупаемого группой подсолнечника.