Politico: во Франции запретят госслужащим использовать Zoom и Google Meet

По информации издания, в ближайшие дни будет опубликовано распоряжение, обязывающее чиновников использовать собственный сервис видеоконференций Visio

БРЮССЕЛЬ, 28 января. /ТАСС/. Власти Франции намерены запретить государственным служащим использовать американские платформ видеосвязи, включая Zoom, Microsoft Teams и Google Meet. Об этом сообщил представитель французского правительства европейскому изданию Politico.

По информации газеты, в ближайшие дни будет опубликовано распоряжение, обязывающее чиновников использовать собственный сервис видеоконференций Visio. Платформа работает на инфраструктуре французской компании Outscale и уже используется около 40 тыс. сотрудников государственных ведомств. Власти планируют увеличить число пользователей до 250 тыс. человек и не исключают технического ограничения доступа к зарубежным сервисам через государственные сети, пишет газета.

Ранее Франция также отказалась от использования WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) и Telegram в органах власти, заменив их национальным мессенджером Tchap.