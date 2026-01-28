Стоимость золота превысила $5 300

Цена на драгметалл росла на 4,4%

Редакция сайта ТАСС

© Кирилл Кухмарь/ ТАСС

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на золото с поставкой в феврале 2026 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) обновила исторический максимум, превысив $5 300 за тройскую унцию, следует из данных торговой площадки.

По данным на 11:32 мск, цена на драгметалл росла на 4,4% и составляла $5 306 за тройскую унцию. К 11:45 мск стоимость золота замедлила рост и находилась на уровне $5 285,3 за унцию (+3,99%).

На фоне новых исторических максимумов стоимости золота акции российских золотодобывающих компаний демонстрируют рост на Московской бирже. По данным торгов на 11:45 мск, акции "Селигдара" росли на 6,4%, до 59,94 рубля за бумагу, котировки ЮГК демонстрировали рост на 8,41% и торговались на отметке в 78,02 копейки за бумагу, стоимость акций "Полюса" составляла 2 737,6 рубля за бумагу (+0,84%).

В то же время цена фьючерса на палладий с поставкой в марте 2026 года на Nymex находилась на уровне $1 990,5 за тройскую унцию (+5,84%), а фьючерс на платину с поставкой в апреле 2026 года рос на 5,45%, до $2 675,7 за тройскую унцию. Стоимость фьючерса на серебро с поставкой в марте 2026 года на бирже Comex поднималась на 7,8%, до $114,22 за тройскую унцию.