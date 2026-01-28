СФ ратифицировал соглашение с Белоруссией, меняющее условия платежей по кредитам

Положения договора являются конфиденциальными

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Совет Федерации на пленарном заседании ратифицировал соглашение между правительствами РФ и Белоруссии об изменении условий отдельных российско-белорусских межправительственных соглашений в сфере кредитного сотрудничества.

Соглашение было подписано в Минске 27 июня 2025 года и в Москве 30 июня 2025 года. Положения соглашения являются конфиденциальными, сообщила заместитель председателя комитета СФ по международным делам Елена Афанасьева на пленарном заседании СФ. "[Положения] предусматривают изменение условий погашения задолженности Республики Беларусь перед Российской Федерацией", - сказала она.