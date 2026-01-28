ВЭБ.РФ планирует направить на развитие СКФО еще более 100 млрд рублей

Кроме того, корпорация разработала туристическую схему "Большой Кавказ"

ПЯТИГОРСК, 28 января. /ТАСС/. Участие ВЭБ.РФ в проектах Северо-Кавказского федерального округа превышает 28 млрд рублей. Планируется направить на развитие округа еще более 100 млрд рублей, сообщила пресс-служба ВЭБ.РФ со ссылкой на главного управляющего партнера по городскому развитию Ирину Макиеву.

"ВЭБ.РФ - это большая команда, в которой более 10 ключевых институтов развития страны. И наша главная задача - не просто познакомить Северо-Кавказский федеральный округ с инструментами поддержки группы ВЭБ.РФ, но и научить бизнес применять их на практике. А мы будем помогать. Уже сейчас участие ВЭБ.РФ в проектах СКФО превышает 28 млрд рублей, а в планах направить на развитие округа еще более 100 млрд рублей", - цитирует пресс-служба Макиеву.

Отмечается, что ВЭБ.РФ разработал туристическую схему "Большой Кавказ". Это комплексная стратегия развития туризма всех семи регионов СКФО. В рамках проекта были разработаны такие мегапроекты как Большая Кавказская дорога общей протяженностью 1 402 км, проходящая через горную часть Кавказа, а также возможная трассировка Большой Кавказской тропы протяженностью 3 300 км.

Проект предполагает дальнейшее развитие оздоровительного отдыха для различных целевых аудиторий в непосредственной близости от Пятигорска и Кисловодска, также предложены мероприятия по развитию транспортной сети.