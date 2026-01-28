ОАК настроена на полноценное сотрудничество с Индией по SJ-100

В конечном итоге это будет российско-индийский самолет, который будет производиться совместно, уверен глава корпорации Вадим Бадеха

ХАЙДАРАБАД /Индия/, 28 января. /ТАСС/. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в состав Ростеха) настроена на полноценное промышленное сотрудничество с Индией по созданию импортозамещенного самолета Superjet 100 (SJ-100). Об этом заявил ТАСС глава компании Вадим Бадеха.

"Благодаря многолетнему успешному сотрудничеству нашей авиационной промышленности с индийской мы уже выработали глубокую схему кооперации. Мы опираемся на этот опыт. Это не просто локализованная сборка. Это полноценное промышленное сотрудничество с производством здесь, в Индии, тех элементов и компонентов, за которые возьмется индийская сторона. Мы уверены, что компетенции у индийской стороны очень высокие", - сказал он.

"В конечном итоге это будет российско-индийский самолет, который будет производиться совместно, - уверен глава ОАК. - С технической точки зрения индийская промышленность максимально готова к этому с учетом опыта, который у нас есть в сфере боевой авиации". "Это может и должно произойти в течение нескольких лет. Чем скорее это произойдет, тем будет лучше для всех нас. Мы точно будем этому способствовать", - указал Бадеха.