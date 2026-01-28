"Росконгресс": конфискация активов РФ создаст предпосылки для развала ЕС

Если Евросоюзу удастся согласовать такое решение, это снизит доверие к его валюте и нанесет ущерб стабильности, говорится в аналитическом обзоре

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Одобрение конфискации активов России снизит доверие к единой европейской валюте и создаст предпосылки для будущего развала Европейского союза (ЕС), говорится в аналитическом обзоре "Росконгресса" "Ключевые события - 2026. Геоэкономика. Прогнозы. Основные риски".

"Если в предстоящем году Евросоюзу удастся согласовать план с фактическими признаками экспроприации российских активов, это снизит доверие к единой европейской валюте и нанесет ущерб финансовой стабильности, а также подорвет доверие к самому ЕС как институту с фатальными для него последствиями. Блок ищет способ принимать решения о замороженных активах квалифицированным большинством голосов, а не единогласно, как требуется сейчас", - говорится в документе.

Так, реализация такого сценария подаст несогласным членам Евросоюза сигнал о том, что их мнение игнорируется. Отмечается, что это сподвигнет их к укреплению в индивидуальном порядке связей с государствами, имеющими напряженные отношения с Брюсселем, такими как Россия, Китай и Иран.

"Такая рассинхронизация политики в сочетании с различием национальных интересов и экономическим неравенством ослабит солидарность внутри ЕС и создаст предпосылки для будущего развала блока", - подчеркнули в "Росконгрессе".

Президент России Владимир Путин на "Итогах года" заявил, что конфискация российских активов в Европе приведет к подрыву доверия к еврозоне и имиджа региона.

Как ранее сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, участники саммита Евросоюза не смогли согласовать экспроприацию замороженных активов России под видом "репарационного кредита" Киеву. Вместо такого варианта было принято решение выделить Украине беспроцентный кредит на €90 млрд через коллективные займы стран ЕС.