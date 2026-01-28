Глава ОАК: РФ и Индия находятся на "глубокой стадии" переговоров по Су-57

Такого рода контракты определяют траекторию сотрудничества на несколько десятилетий вперед, отметил Вадим Бадеха

Истребитель Су-57 © Марина Лысцева/ ТАСС

ХАЙДАРАБАД /Индия/, 28 января. /ТАСС/. Москва и Нью-Дели находятся на "глубокой технической стадии" переговоров по поставкам и производству в республике истребителя Су-57. Об этом заявил российским журналистам глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в Ростех) Вадим Бадеха на полях авиасалона Wings India, где состоялась мировая премьера Ил-114-300 и импортозамещенного SJ-100.

"Сегодня мы находимся на глубокой технической стадии переговоров по этому контракту [по Су-57]. Такого рода контракты с учетом опыта определяют траекторию нашего сотрудничества на несколько десятилетий вперед", - сказал Бадеха.

По его словам, стороны обсуждают "в том числе и производство самолета Су-57 в Индии на мощностях, которые сегодня задействованы в производстве самолета Су-30, максимальное использование индийской промышленности, индийских систем в этом самолете". "Поэтому контракт требует большой глубокой проработки. Сегодня он находится на продвинутой стадии технических консультаций", - заключил он.