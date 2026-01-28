Стивен Сигал выставил на продажу особняк на Рублевке

Общая площадь дома составляет 500 кв.м

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Актер Стивен Сигал выставил на продажу свой особняк на Рублевке в Московской области. Об этом сообщила компания-консультант по продаже резиденции NF Group.

"Объектом продажи выступает загородный дом общей площадью 500 кв.м, расположенный на закрытой охраняемой территории в клубном поселке "Конус", спроектированном в единой архитектурной концепции и насчитывающем 22 дома", - говорится в сообщении.

Отмечается, что резиденция состоит из двухэтажного дома, гаража на два автомобиля, гостевого дома с баней и беседки-барбекю, которые расположены на лесном участке площадью 15 соток. Цену экспозиции в компании не раскрывают. Ранее СМИ сообщали, что Сигал купил дом на Рублевке в 2018 году.

"Резиденция Стивена Сигала - редкий случай, когда элитная загородная недвижимость становится объектом с мировым бэкграундом. Подобные дома появляются на рынке крайне редко", - приводятся в сообщении слова директора департамента загородной недвижимости NF Group Татьяны Алексеевой.

Сигал снимался в фильмах "Над законом", "В осаде", "В смертельной опасности", "Патриот", "Приказано уничтожить", "Сквозные ранения", "Захват". В 2016 году получил российское гражданство. 30 мая 2024 года президент РФ Владимир Путин наградил Сигала орденом Дружбы "за большой вклад в развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества".