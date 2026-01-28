ОАК: опыт производства Индией и РФ боевых самолетов нужно применить в авиации

Глава корпорации Вадим Бадеха назвал индийский рынок одним из самых быстрорастущих в мире

ХАЙДАРАБАД /Индия/, 28 января. /ТАСС/. Совместный опыт России и Индии в производстве военных самолетов необходимо использовать в гражданской авиации. Об этом заявил российским журналистам глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в Ростех) Вадим Бадеха на полях авиасалона Wings India, где состоялась мировая премьера Ил-114-300 и импортозамещенного SJ-100.

"Мы обсуждаем с индийской стороной не просто продажу и поставку этих самолетов, а их производство в Индии, в том числе с использованием индийской компонентной базы, с задействованием индийской промышленности. Мы готовы к такой схеме кооперации, уже доказали ее жизнеспособность на примере боевой авиации", - сказал он.

По словам Бадехи, очень важно, что индийский рынок - один из самых быстрорастущих в мире, где присутствуют все глобальные игроки.

"И то, что мы успешно с ними конкурируем, для нас очень важно и подтверждает, что наши самолеты ничем не уступают зарубежным конкурентам", - добавил он, подчеркнув, что "Россия - единственная страна в мире, где авиационная промышленность способна производить свой собственный самолет".

"Это очень важный фактор нашего сотрудничества с индийской промышленностью, потому что, обсуждая локализацию и производство этих самолетов в Индии, мы ни от кого не зависим", - подчеркнул глава ОАК.