FT: ФРГ добивается продления исключения из-под санкций США для НПЗ в Шведте

"Роснефть" владеет долей завода через дочернее предприятие

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 28 января. /ТАСС/. Германия добивается продления исключения из-под американских санкций для нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) PCK в Шведте, в котором "Роснефть" владеет долей через дочернее предприятие, но в противном случае может национализировать объект. Об этом сообщила газета Financial Times (FT).

Санкции могут привести к прекращению работы завода, отмечает FT. По словам двух неназванных собеседников издания, возобновилась проработка варианта с национализацией в качестве крайней меры.

"Сигналы из США [о продлении исключения] положительные, но с этой администрацией никогда не знаешь наверняка. Снова рассматривается вопрос об экспроприации", - заявил газете один из источников. При этом представитель Минэкономики ФРГ заявил FT, что экспроприация не обсуждается.

Как напоминает издание, НПЗ в Шведте поставляет 90% бензина, керосина и топлива для отопления в Берлин, его аэропорт и окружающую столицу федеральную землю Бранденбург. Один из источников газеты заявил, что в случае прекращения работы НПЗ PCK для перебойного обеспечения Берлина топливом придется задействовать "тысячи грузовиков из Баварии и других частей страны".

В октябре 2025 года Минфин США сделал исключение из санкций для дочерних предприятий "Роснефти" в Германии. Исключение действует до 29 апреля.

16 сентября 2022 года власти ФРГ передали германские активы "Роснефти" (Rosneft Deutschland GmbH и RN Refining & Marketing GmbH) под управление Федерального сетевого агентства Германии. Таким образом, оно получило контроль над долями трех нефтеперерабатывающих заводов: PCK в Шведте, Miro в Карлсруэ и Bayernoil в Вогбурге. "Роснефть" в тот же день заявила, что это решение означает полную утрату активов и что она намерена защищать свои интересы в суде. В компании полагали, что передача под внешнее управление "не имеет правовых оснований", поскольку выполнялись все обязательства вне зависимости от влияния политической обстановки. В сентябре 2025 года правительство ФРГ продлило срок внешнего управления этими активами до 10 марта 2026 года.