Самозапрет на кредиты на "Госуслугах" установили 21 млн россиян

Глава Банка России Эльвира Набиуллина назвала сервис востребованным

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Самозапрет на кредиты на "Госуслугах" с момента запуска этого инструмента установили 21 млн россиян, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на всероссийском форуме МФЦ.

"Это очень востребованный сервис. За 10 месяцев 21 млн человек установили это. Это стало возможным, потому что просто сделать через портал госуслуг. Это как раз та самая синергия финансового сектора и госуслуг", - сказала она.

Закон о самозапрете на заключение договоров потребительских кредитов заработал с 1 марта 2025 года. С этого момента воспользоваться такой возможностью можно было с помощью портала "Госуслуги". С 1 сентября 2025 года это также стало возможно и в МФЦ.