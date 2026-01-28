Глава Минсельхоза Казахстана обозначил приоритеты сотрудничества с Россией

Айдарбек Сапаров отметил, что российская сторона остается одним из ключевых партнеров республики в аграрной сфере

АСТАНА, 28 января. /ТАСС/. Министр сельского хозяйства Республики Казахстан Айдарбек Сапаров обозначил основные направления научно-технологического сотрудничества с Россией в агропромышленной сфере во время встречи с российской коллегой Оксаной Лут на полях международной выставки Gulfood 2026. Об этом сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства республики.

"На полях международной выставки пищевой промышленности и напитков - Gulfood 2026 министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров провел рабочую встречу с министром сельского хозяйства Российской Федерации Оксаной Лут. <...> Айдарбек Сапаров уделил особое внимание вопросам развития мелиорации, подготовки кадров и аграрного образования как ключевым факторам устойчивого роста агропромышленного комплекса", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе переговоров глава казахстанского ведомства подтвердил, что Россия остается одним из ключевых партнеров Казахстана в аграрной сфере. По его словам, страны поддерживают постоянный диалог и реализуют совместные инициативы, направленные на повышение эффективности сельскохозяйственного производства, "включая обмен научными разработками, развитие селекционной базы и внедрение передовых практик в животноводстве".

В министерстве также информировали, что главы двух ведомств признали важность дальнейшего укрепления научно-технологического взаимодействия между Россией и Казахстаном, а также подчеркнули высокий потенциал реализации совместных проектов в сфере селекции, семеноводства и развития в Казахстане животноводства с применением современных технологий.