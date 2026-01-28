Суд в ФРГ удовлетворил иск Усманова к FAZ

Согласно решению суда, за каждый случай нарушения запрета изданию грозит штраф до €250 тыс.

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Земельный суд Гамбурга удовлетворил иск предпринимателя Алишера Усманова к немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), запретив изданию распространять несколько утверждений о бизнесмене. Об этом сообщил ТАСС представитель Усманова.

По его словам, согласно решению суда, за каждый случай нарушения запрета изданию грозит штраф до €250 тыс. или при невозможности его взыскания административный арест на срок до шести месяцев и до двух лет в совокупности.

"В связи с тем, что издание отказалось подписать заявление о прекращении противоправных действий, А. Усманов подал исковое заявление в Земельный суд Гамбурга. Суд согласился с доводами А. Усманова и в полном объеме удовлетворил иск", - отметил представитель бизнесмена.

Поводом для разбирательства стала опубликованная изданием в апреле 2023 года статья. "Среди запрещенных судом заявления FAZ о том, что А. Усманов якобы использовал свое состояние "в интересах или по поручению Кремля", что он неформально представлял интересы российской власти в Узбекистане, и что он вмешивался в редакционную политику газеты "Коммерсантъ" после ее приобретения в 2006 г.", - пояснил представитель бизнесмена.

Кроме того, судебный запрет коснулся ранее признанных ложными в РФ некоторых утверждений Алексея Навального, которые использовались для обоснования санкций ЕС и инициирования расследований против предпринимателя, добавил он.

"Теперь утверждения FAZ признаны судом нарушающими личные права А. Усманова и запрещены", - отметил представитель.

Представляющий Усманова адвокат по медиаправу Йоахим Штайнхефель сказал, что это не первый случай запрета судами ложных утверждений, используемых для обоснования европейских ограничений. "Можно сделать закономерный вывод, что само обоснование санкций ЕС является лишь нагромождением клеветнических, безосновательных и незаконных обвинений", - добавил он.

Ранее решения в пользу Усманова были вынесены по искам против изданий Forbes и Watson, Tagesspiegel, Exxpress, Blick и других СМИ.

Представитель бизнесмена также напомнил, что в декабре 2025 года в Германии было прекращено расследование в отношении Усманова по подозрению в нарушении закона о внешнеэкономической деятельности, а годом ранее - по подозрению в отмывании денег. В обоих случаях расследования закрыты без предъявления обвинений.