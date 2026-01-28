ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ситуация вокруг Гренландии
ТАСС Медиа
ГлавнаяЭкономика и бизнес

В Китае доступна функциональность Max

Возможность регистрации через китайские номера на данный момент отсутствует
Редакция сайта ТАСС
09:04

ШАНХАЙ, 28 января. /ТАСС/. Функциональность российского национального мессенджера Max доступна для использования на территории Китайской Народной Республики, убедился корреспондент ТАСС.

Пользователям доступны, в частности, общение в чате, возможность подписаться на каналы, аудио- и видеозвонки через мессенджер с использованием сети китайских сотовых операторов.

Возможность регистрации через китайские номера на данный момент отсутствует. 

РоссияКитай