Количество турпоездок из Китая в Алтайский край выросло в 1,5 раза

Показатель впервые превысил 6 тыс.

НОВОСИБИРСК, 28 января. /ТАСС/. Число туристов из Китая, которые в 2025 году посетили Алтайский край, увеличилось в 1,5 раза по сравнению с показателем 2024 года. Количество поездок из этой страны впервые превысило 6 тыс., сообщил в пресс-центре ТАСС начальник регионального управления по развитию туризма и курортной деятельности Александр Барышников.

"По числу туристических поездок наблюдаем положительный прирост в регионе. Ежегодно Алтайский край посещают около 2 млн человек. Отдельно хочется сказать про работу со внешним рынком услуг - в этом году планируем программу продвижения для китайского рынка. По предварительным данным, в 2025 году число китайских жителей, которые на территорию региона приехали, в полтора раза больше. Также растут приезды из Индии", - сказал Барышников в пресс-центре ТАСС.

Ранее стало известно, что маршруты, ориентированные на туристов из Китая, разработали и готовят к запуску в 2026 году в Алтайском крае. Первый маршрут "Алтай-терапия: счастье через край" предусматривает семидневный тур по ведущим туристическим локациям региона с мастер-классами, второй - "Великий Алтай: в поисках Дао" - разработан совместно с Республикой Алтай, и последний - "Зеленый маршрут: Байкал - Алтай" - включает в себя 4 локации в Иркутской области и 11 в Алтайском крае.