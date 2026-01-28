LG подала две заявки на регистрацию товарных знаков в России

© Антон Новодережкин/ ТАСС

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Южнокорейская корпорация LG подала две заявки на регистрацию товарных знаков ThinQ Food и Express Fill, выяснил корреспондент ТАСС.

Заявки на регистрацию товарных знаков были поданы 26 января 2025 года от компании "ЭлДжи электроникс инк". Товарные знаки регистрируются по двум классам (№ 7 и 11) международной классификации товаров и услуг (МКТУ) - посудомойки, пылесосы, кондиционеры, печи и холодильники, следует из данных Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент).

В марте 2025 года газета The Korea Times сообщала, что крупные южнокорейские корпорации, включая Hyundai Motor, LG Electronics и Samsung Electronics, изучают возможность вернуться на российский рынок в случае урегулирования конфликта на Украине и отмены антироссийских санкций. Как отмечала газета, Россия является важным рынком с выраженным предпочтением в пользу корейских товаров и служит хабом между Центральной Азией и Европой.