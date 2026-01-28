Матвиенко: ситуацию в "Почте России" нельзя отпускать

Иначе все сотрудники предприятия разбегутся, рассказала председатель Совфеда

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко © Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Ситуацию в "Почте России", особенно с проблемами в сельских отделениях, нельзя отпускать, иначе все сотрудники этого предприятия скоро разбегутся. Об этом на пленарном заседании Совфеда заявила председатель палаты Валентина Матвиенко.

На заседании СФ первый заместитель председателя комитета СФ по экономической политике Иван Абрамов рассказал о системных проблемах в работе "Почты России".

"Сколько можно жевать эту тему можно? <...> Ну, так нельзя, ну, невозможно. <...> Иначе скоро все там разбегутся. Зарплаты - маленькие, условия - [плохие], ну и так далее. Особенно [вызывают беспокойство] сельские отделения почты, отделения в малых городах, малых районах. Нельзя эту ситуацию дальше отпускать", - сказала Матвиенко.

Также она сообщила, что попросила вице-спикера СФ и секретаря генсовета "Единой России" Владимира Якушева подключиться к данной теме.