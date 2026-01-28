ЦБ проводит унификацию "тревожной кнопки" для сообщения о мошеннической операции

Такой функционал позволяет гражданам, у которых похитили деньги, подать в банк заявление дистанционно

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Банк России проводит в настоящее время унификацию "тревожной кнопки" для сообщения банку о мошеннической операции, поскольку банки по-разному реализовали этот механизм. Об этом в рамках выступления на "Инфофоруме" заявил директор департамента информационной безопасности ЦБ РФ Вадим Уваров.

"Банки по-разному реализовали этот функционал, поэтому в настоящее время Банком России проводится работа по унификации этого процесса", - подчеркнул Уваров.

Системно значимые кредитные организации и кредитные организации, значимые на рынке платежных услуг, с 1 октября дополнили свои мобильные приложения функционалом для пострадавших от мошенников. Требование предусмотрено положением Банка России. Такой функционал позволяет гражданам, у которых похитили деньги, подать в банк заявление дистанционно.