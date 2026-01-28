Ил-114-300 совершил в Индии первый зарубежный демонстрационный полет

ХАЙДАРАБАД /Индия/, 28 января. /ТАСС/. Российский новейший турбовинтовой самолет Ил-114-300 совершил в Индии свой первый зарубежный демонстрационный полет. Как передает корреспондент ТАСС, лайнер поднялся в небо с аэродрома Бегумпет, где проходит международная выставка Wings India.

Перед взлетом на борт самолета поднялись представители российской делегации и индийские партнеры. За полетом лайнера с земли наблюдали сотни журналистов и участников выставки.

Ил-114-300 провел в воздухе более часа, долетев до города Ченнаи, расположенного в 650 км от города Хайдарабад, и обратно, после чего совершил посадку.

Самолет Ил-114-300 является модернизированной версией турбовинтового самолета Ил-114. Лайнер должен заменить на внутренних авиалиниях устаревшие Ан-24, а также самолеты иностранного производства аналогичного класса ATR72 (Франция) и Bombardier Dash 8 (Канада).