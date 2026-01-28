ЦБ участвует в проекте "Моя карта "Мир" по упрощению получения соцльгот

Система должен объединить федеральные и региональные социальные льготы в едином цифровом формате

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Банк России совместно с Минцифры, правительством РФ и Национальной системой платежных карт (НСПК, оператор платежной системы "Мир") участвует в разработке проекта "Моя карта "Мир". Он должен объединить федеральные и региональные социальные льготы в едином цифровом формате и упростить порядок их получения. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на всероссийском форуме МФЦ.

"Мы сейчас работаем вместе с Минцифры, правительством и НСПК, чтобы на базе карты, проект называется "Моя карта "Мир", который позволит объединить все льготы - и федеральные, и региональные, чтобы людям было удобно", - сказала она.

В конце 2025 года заместитель генерального директора НСПК Павел Потанин сообщал, что проект "Моя карта "Мир" позволит гражданам привязывать положенные им льготы к карте "Мир" через портал госуслуг. После этого льготы будут применяться автоматически - без необходимости подтверждать льготный статус бумажными документами.