Задержки поездов на пути в Крым и из него составляют до 6,5 часа

Время задержки в пути может измениться

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Задержка поездов дальнего следования "Таврия" на пути в Крым и из него составляет от 2,5 до 6,5 часа. Об этом сообщил перевозчик "Гранд сервис экспресс" (ГСЭ).

Так, на пути в Крым задерживаются: поезд №007 Санкт-Петербург - Севастополь на 6,5 часа; №327 Кисловодск - Симферополь на 3,5 часа; №092 Москва - Севастополь на 4,5 часа; №316 Адлер - Симферополь на 4,5 часа; №195 Москва - Симферополь на 3,5 часа; №185 Тюмень- Симферополь на 4,5 часа; №028 Москва - Симферополь на 2,5 часа.

По направлению из Крыма из графика выбились: поезд №068 Симферополь - Москва на 6,5 часа; №328 Симферополь - Кисловодск на 5,5 часа; №078 Симферополь - Санкт-Петербург на 4,5 часа; №196 Симферополь - Москва на 5 часов; №092 Севастополь - Москва на 5 часов.

Перевозчик добавил, что время задержки в пути может измениться.

Ранее ГСЭ сообщал, что движение всех поездов "Таврия" в направлении Крыма и из него, приостановленное ночью на Крымском мосту, возобновлено. Крымский мост перекрывали в среду с 00:14 до 07:32 мск.