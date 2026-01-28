Токаев заявил, что банк Казахстана перевел $14 млрд из "сопредельной страны"

Президент республики отметил, что "подобного рода фактов, касающихся мошеннических финансовых схем, по-прежнему немало", и призвал Агентство финансового мониторинга страны совместно с финрегуляторами усилить контроль "над незаконными или сомнительными операциями коммерческих банков"

АСТАНА, 28 января. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал профильные ведомства усилить контроль за незаконными операциями банков в стране после того, как одна из финансовых организаций перевела более 7 трлн тенге (порядка $14 млрд) из сопредельной страны. Выступая на совещании в Агентстве финансового мониторинга республики, глава государства назвал этот факт возмутительным.

Председатель агентства Жанат Элиманов доложил Токаеву о действиях одного из банков Казахстана, через который из сопредельной страны в 2025 году "перегнали" в другие страны свыше 7 трлн тенге, приводит слова президента пресс-служба. Он подчеркнул, что с точки зрения закона, политики и экономики, "это <...> возмутительный факт".

Токаев добавил, что "подобного рода фактов", которые касаются "мошеннических финансовых схем, по-прежнему немало". Он призвал агентство совместно с финрегуляторами усилить контроль над противозаконными или "сомнительными операциями коммерческих банков". "Как я уже сказал, до социальной сферы добрались", - сказал президент. Объемы злоупотреблений, "краж государственных финансов", не укладываются "в рамки человеческого понимания", подытожил он.