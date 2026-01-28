В ГД отметили снижение кредиторской задолженности в медорганизациях регионов

Замруководителя фракции ЛДПР Сергей Леонов отметил, что задолженность в основном связана с начислением зарплаты, транспортными расходами, коммунальными платежами, арендой помещений и приобретением медикаментов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Объем кредиторской задолженности в региональных медицинских организациях за 3 года стремительно снизился, а медорганизации в 24 регионах полностью избавились от долгов. Об этом ТАСС рассказал глава комитета Госдумы по охране здоровья, замруководителя фракции ЛДПР Сергей Леонов.

"За последние три года общий объем просроченной задолженности в регионах стремительно снижался и составил на начало 2026 года около 12,8 млрд рублей. Также и снизилось количество регионов-должников - с 69 до 45", - сказал депутат.

Он отметил, что задолженность в основном связана с начислением зарплаты, транспортными расходами, коммунальными платежами, арендой помещений и приобретением медикаментов. "Конечно, подобных долгов быть не должно, как, например, в медорганизациях из 41 региона Российской Федерации", - добавил Леонов.

Парламентарий поделился, что задолженности отсутствуют в его родной Смоленской области и в Псковской области, которую он курирует как депутат ЛДПР. Он указал, что кредиторская задолженность также отсутствует в медорганизациях Крыма и Севастополя, Рязанской, Вологодской, Воронежской и Псковской областей, а также Якутии, Камчатского края, Ямало-Ненецкого автономного округа и Алтая.

"Тем не менее, несмотря на позитивную динамику, есть к чему стремиться. Задача у 45 регионов остается прежней - устранить проблемы с просроченными долгами", - подчеркнул Леонов.