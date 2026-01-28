ОАК подписала с Flamingo Aerospace соглашение на поставку шести Ил-114-300

Как сообщили в корпорации, программа сотрудничества направлена на удовлетворение растущих потребностей Индии в региональной авиации

ХАЙДАРАБАД /Индия/, 28 января. /ТАСС/. Российская Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в состав Ростеха) заключила с частной индийской компанией Flamingo Aerospace предварительное соглашение о поставках шести турбовинтовых самолетов Ил-114-300. Церемония подписания состоялась на полях международной авиационной выставки Wings India.

Как сообщили в ОАК, программа сотрудничества направлена на удовлетворение растущих потребностей Индии в региональной авиации. "Поставка шести самолетов Ил-114-300 станет первым этапом", - отметили в госкорпорации.

Кроме того, в рамках договоренностей ОАК предоставит Flamingo Aerospace дорожную карту развития авиационных компетенций. Это позволит индийской компании поэтапно наращивать возможности сборки, модификации, технического обслуживания и ремонта самолетов, а также развития инфраструктуры.