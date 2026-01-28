Выработка электроэнергии ТГК-1 в 2025 году снизилась на 0,2%

Показатель составил 29,68 млрд кВт⋅ч

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Выработка электроэнергии "Территориальной генерирующей компании №1" по итогам 2025 года составила 29,68 млрд кВт⋅ч, что на 0,2% ниже, чем в 2024 году, следует из сообщения ТГК-1.

"Объем производства электрической энергии группы ТГК-1, учитывая дочернее общество, за 2025 год составил 29 681,8 млн кВт⋅ч, показав снижение на 0,2 % по сравнению с аналогичным показателем 2024 года", - говорится в сообщении.

Выработка электроэнергии на тепловых электростанциях группы за 2025 год уменьшилась на 0,9%.

Выработка электроэнергии на ГЭС за отчетный период выросла на 0,7% из-за высокой водности в регионах деятельности компании.

"Объем отпуска тепловой энергии с коллекторов группы ТГК‑1 составил 24 841,7 тыс. Гкал, показав снижение на 2,6% относительно 2024 года. Снижение отпуска тепловой энергии обусловлено климатическими факторами", - добавили в компании.

ТГК-1 - ведущий производитель и поставщик электрической и тепловой энергии в Северо-Западном регионе России. ТГК-1 объединяет 52 электростанции в четырех субъектах РФ - Санкт-Петербурге, Республике Карелия, Ленинградской и Мурманской областях. Установленная электрическая мощность - 6,9 ГВт, тепловая - 13,5 тыс. Гкал⋅ч. Основные акционеры: "Газпром энергохолдинг" (51,79%) и Fortum Power and Heat Oy (29,45%).