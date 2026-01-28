СФ одобрил закон об условиях нулевой ставки НДФЛ при продаже ценных бумаг

Документом предусматривается при расчете непрерывного срока пятилетнего владения учитывать период, когда инвестор временно передавал свои ценные бумаги по договору займа с брокером или по сделке репо, этот период не будет обнулять срок владения

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Совфед на пленарном заседании одобрил закон, который меняет условия применения нулевой ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) при продаже ценных бумаг, если они находятся во владении у инвестора более пяти лет. Кроме того, упрощается продажа акций компаний высокотехнологичного сектора российской экономики.

Документ, инициированный сенаторами Николаем Журавлевым, Александром Шендерюком-Жидковым, Андреем Епишиным и группой депутатов, вносит поправки в Налоговый кодекс РФ.

Согласно действующему законодательству, если налоговый резидент РФ продает долю в уставном капитале российской компании, и эти ценные бумаги были его собственностью непрерывно больше пяти лет, то доход от их продажи освобождается от НДФЛ. Законом предусматривается при расчете непрерывного срока пятилетнего владения учитывать период, когда инвестор временно передавал свои ценные бумаги по договору займа с брокером или по сделке репо, этот период не будет обнулять срок владения.

Кроме того, законом уточняются условия освобождения от налогообложения доходов от реализации (погашения) ценных бумаг высокотехнологичного сектора экономики. Согласно документу, освобождение распространяется на акции, облигации российских организаций и инвестиционные паи, относящиеся к ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, если на дату их реализации (погашения), а также в течение не менее 365 последовательных календарных дней они являлись ценными бумагами высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики.

Сейчас порядок признания бумаг высокотехнологичными регулируется постановлением правительства, по которому среди прочих критериев уточняется, что капитализация эмитента не должна превышать 75 млрд рублей в первую неделю торгов.

При этом данная капитализация определяется в течение первой недели организованных торгов, что исключает возможность отнесения акций к указанной категории непосредственно при проведении их первоначального публичного предложения, отмечают авторы закона. Таким образом, инвесторы, приобретающие ценные бумаги в ходе первоначального публичного предложения, не могут воспользоваться налоговой льготой, в отличие от других инвесторов, которые покупают эти же ценные бумаги позднее в ходе их вторичного обращения, после включения биржей ценных бумаг в категорию высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики, также указывают авторы документа.

Закон вступит в силу со дня его официального опубликования, его нормы будут касаться доходов, полученных начиная с 1 января 2026 года.