РЖД назначили более 4 тыс. поездов на праздники в феврале и марте

Пиковыми датами отправления могут стать 20 февраля и 6 марта

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. "Российские железные дороги" (РЖД) назначали более 4,3 тыс. регулярных и дополнительных поездов дальнего следования на праздничные дни февраля и марта, сообщается на официальном сайте холдинга. Пиковыми датами отправления пассажиров могут стать 20 февраля и 6 марта.

"Для перевозки пассажиров в праздничные выходные февраля и марта холдингом "РЖД" назначено свыше 4,3 тыс. регулярных и дополнительных поездов дальнего следования, из них более 2,2 тыс. поездов отправятся в период с 20 по 23 февраля и свыше 2,1 тыс. поездов - с 6 по 9 марта", - говорится в сообщении.

Как отмечают в РЖД, дополнительные поезда будут курсировать из Москвы в Петрозаводск, Екатеринбург, Пермь, Уфу, Ижевск, Саратов, Казань, Белгород; из Санкт-Петербурга в Москву, Архангельск, Минск; из Ростова-на-Дону в Кисловодск, Розу Хутор и по другим маршрутам.

Кроме того, будет курсировать поезд № 218/217 Москва - Петрозаводск, который отправится из столицы 20, 27 февраля, 6, 13, 20, 27 марта, а в обратном направлении - 23 февраля, 1, 9, 15, 22, 29 марта.

Также назначен дополнительный поезд в международном сообщении. Рейсы поезда № 249/250 Санкт-Петербург - Минск состоятся 20 февраля и 6 марта из Северной столицы, 21 февраля и 7 марта - из столицы Республики Беларусь.

"Также в праздничные дни будет курсировать более десятка туристских поездов: "По Золотому кольцу", "Серебряный маршрут", "В Карелию", "Зимняя сказка", "Выходные в Домбае", "Байкальский экспресс", "Белорусский вояж", "Диоскурия", Рускеальский, Переславский и Уральский экспрессы и т. д.", - сказано на сайте.

Как отмечают в РЖД, холдинг регулярно отслеживает спрос на перевозки. Будет приниматься решение об увеличении количества вагонов в составах, а также назначении дополнительных поездов при наличии технических возможностей.