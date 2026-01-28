"Норникель" вышел на плановую производительность кобальта

Кроме того, продолжился рост производства никеля премиального качества

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. "Норникель" в 2025 году вышел на плановую производительность кобальта после реконструкции цеха его производства на Кольской площадке. Об этом заявил первый вице-президент - операционный директор компании Евгений Федоров, его слова приводятся в сообщении "Норникеля".

"После реконструкции цеха производства кобальта на Кольской площадке, выпуск этого металла, включая электролитный кобальт высших марок, вышел на плановую производительность", - сказал он.

В декабре 2025 года "Норникель" сообщил, что запустил в Мончегорске после реконструкции цех по производству металлического кобальта мощность до 3 тыс. тонн в год. Инвестиции компании в проект составили 5,3 млрд рублей.

Кроме того, в рамках стратегии по диверсификации рынков сбыта компании в 2025 году продолжился рост производства никеля премиального качества, в частности, никеля марки Nornickel plating grade - на 30% в 2025 году. "Рост объемов такой продукции запланирован и на 2026 год", - добавил Федоров.

О компании

"Норильский никель" - диверсифицированная горно-металлургическая компания. Производственные подразделения группы компаний "Норильский никель" расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае, а также в Финляндии.

Основные акционеры "Норникеля" - "Интеррос" Владимира Потанина (владеет 37% акций) и основанный Олегом Дерипаской "Русал" (26,39% акций).