Рейс Azur Air Нячанг - Иркутск выполнят на резервном самолете

По состоянию на 13:30 мск идет подготовка воздушного судна к вылету

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Рейс авиакомпании Azur Air из Нячанга в Иркутск будет выполнен на резервном самолете после незапланированной посадки самолета в Ханое (Вьетнам), сообщили в пресс-службе перевозчика.

"Azur Air направит резервное воздушное судно в Ханой из Паттайи. По состоянию на 13:30 мск идет подготовка резервного воздушного судна к вылету. Планируемое время вылета резервного самолета из Паттайи в Ханой - 18:45 по местному времени (14:45 мск)", - говорится в сообщении.