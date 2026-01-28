"Норникель" в 2025 году снизил выпуск никеля на 3%

Показатель опустился до 199 тыс. тонн

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. "Норникель" в 2025 году сократил выпуск никеля на 3%, до 199 тыс. тонн, что связано с ростом доли вкрапленных и снижением богатых руд в перерабатываемом сырье. Производство меди снизилось на 2%, до 425 тыс. тонн по причинам аналогичным снижению производства никеля. Об этом говорится в сообщении компании.

При этом в 2025 году компания практически сохранила производство палладия и платины на уровне 2024 года. Так, выпуск палладия составил 2,725 млн унций (-1%), платины - 667 тыс. унций, что соответствует показателю прошлого года.

"В 2025 году мы произвели никель, медь и палладий в соответствии с нашим годовым прогнозом, и чуть больше платины, чем ожидалось. При этом, в сравнении с прошлым годом, производство всех металлов кроме платины несколько снизилось вследствие временного роста доли вкрапленных руд в добыче с относительно более низким содержанием полезных компонентов", - отметил первый вице-президент - операционный директор компании Евгений Федоров.

Результаты четвертого квартала

В четвертом квартале 2025 года "Норникель" нарастил производство никеля на 9% по сравнению с третьим кварталом, до 58 тыс. тонн в результате возвращения оборудования на плановые мощности после завершения плановых ремонтов в третьем квартале.

Производство меди за данный период выросло на 12% относительно третьего квартала до 112 тыс. тонн в связи с ростом выпуска товарных концентратов. Выпуск палладия увеличился на 15%, до 709 тыс. тройских унций, платины на 23%, до 183 тыс. унций. "Рост произошел по причинам, аналогичным никелю, а также в результате выработки незавершенного производства на Кольской площадке", - отметили в компании.

"Норильский никель" - диверсифицированная горно-металлургическая компания. Производственные подразделения группы компаний "Норильский никель" расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае, а также в Финляндии.

Основные акционеры "Норникеля" - "Интеррос" Владимира Потанина (владеет 37% акций) и основанный Олегом Дерипаской "Русал" (26,39% акций).