ЦБ указал на различия в блокировке активов РФ и бумаг частных инвесторов

В регуляторе заявили, что суверенные активы могут изъять

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Ситуация с заблокированными активами Банка России и ценными бумагами частных инвесторов различаются. Над суверенными активами нависла угроза их использования, и этим, помимо прочего, была обусловлена подача иска ЦБ, заявили в регуляторе.

"Ситуация с заблокированными активами Банка России и ценными бумагами частных инвесторов различаются. Над суверенными активами нависла угроза их использования (де-факто - изъятия), такие планы были официально анонсированы Еврокомиссией в декабре. И этим, помимо прочего, была обусловлена подача иска Банком России. В отношении ценных бумаг частных инвесторов таких планов, насколько мы видим, не анонсировалось", - отметили в регуляторе.