Минпромторг акцентирует поддержку высокотехнологичных отраслей по химическому нацпроекту

По линии ФРП в 2025 году переработчикам пластмасс оказали поддержку на сумму 2,4 млрд рублей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Минпромторг РФ сейчас акцентирует внимание на поддержке прежде всего высокотехнологичных отраслей в рамках нацпроекта по химии. Только по линии ФРП в 2025 году переработчикам пластмасс оказана поддержка на сумму 2,4 млрд рублей. Об этом сообщили ТАСС в министерстве.

"Государственная поддержка российских производителей изделий из пластмасс по линии Фонда развития промышленности составила около 2,4 млрд рублей в 2025 году. В 2025 году число проектов по переработке пластмасс составило 20% от общего количества поддержанных проектов по линии ФРП химического комплекса", - сказали в Минпромторге.

В 2024 году по линии ФРП поддержка таких предприятий достигала 9,1 млрд рублей. "В настоящий момент Минпромторг России делает акцент на поддержке высокотехнологичных отраслей в рамках нацпроекта "Новые материалы и химия", - отметили в министерстве.