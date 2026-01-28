ЦБ смог вывести из-под рисков санкций активы инвесторов на 12 трлн рублей
МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Принятые с 2022 года меры позволили реализовать вывод активов инвесторов на сумму более 12 трлн рублей из-под санкционных рисков. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Банка России.
"Принятые с 2022 года меры позволили реализовать права инвесторов (вывод активов из-под санкционных рисков) на сумму более 12 трлн рублей", - отмечается в сообщении.
Там также подчеркивается, что регулятор поддерживает инициативы участников рынка, которые задействуют разные возможности, чтобы получить разрешения на сделки, направленные на разблокировку активов. "Результаты этой работы, а также инструкции для инвесторов, которые намерены самостоятельно обратиться в иностранные регуляторы, чтобы получить лицензии для разблокировки активов, публикуются на сайтах участников рынка", - добавили в ЦБ.
При этом в регуляторе отметили, что Банк России всегда уделял и уделяет большое внимание защите прав инвесторов. "Мы совместно с Минфином постоянно ведем работу, направленную на разблокировку их активов. За это время мы использовали механизмы: принудительного перевода ценных бумаг, которые учитываются в иностранном контуре; автоматической и принудительной конвертации депозитарных расписок на акции российских акционерных обществ; замещения коммерческих и суверенных еврооблигаций, а также передачи выплат по ним; выкупа нерезидентами заблокированных ценных бумаг за счет средств на счетах типа "С"; замещения, выкупа, погашения еврооблигаций Республики Беларусь и Банка Развития Республики Беларусь", - подчеркивается в сообщении.
"Кроме того, сумели обеспечить розничным инвесторам выплаты купонов и дивидендов по заблокированным иностранным бумагам за период с февраля 2022 года по сентябрь 2023 года. Также с 2022 года выплачивается доход по российским ценным бумагам, депозитарным распискам и еврооблигациям в обход иностранной инфраструктуры", - заключили в ЦБ.