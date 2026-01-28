ЦБ смог вывести из-под рисков санкций активы инвесторов на 12 трлн рублей

Регулятор поддерживает инициативы участников рынка, которые задействуют разные возможности, чтобы получить разрешения на сделки, направленные на разблокировку активов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Принятые с 2022 года меры позволили реализовать вывод активов инвесторов на сумму более 12 трлн рублей из-под санкционных рисков. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Банка России.

"Принятые с 2022 года меры позволили реализовать права инвесторов (вывод активов из-под санкционных рисков) на сумму более 12 трлн рублей", - отмечается в сообщении.

Там также подчеркивается, что регулятор поддерживает инициативы участников рынка, которые задействуют разные возможности, чтобы получить разрешения на сделки, направленные на разблокировку активов. "Результаты этой работы, а также инструкции для инвесторов, которые намерены самостоятельно обратиться в иностранные регуляторы, чтобы получить лицензии для разблокировки активов, публикуются на сайтах участников рынка", - добавили в ЦБ.

При этом в регуляторе отметили, что Банк России всегда уделял и уделяет большое внимание защите прав инвесторов. "Мы совместно с Минфином постоянно ведем работу, направленную на разблокировку их активов. За это время мы использовали механизмы: принудительного перевода ценных бумаг, которые учитываются в иностранном контуре; автоматической и принудительной конвертации депозитарных расписок на акции российских акционерных обществ; замещения коммерческих и суверенных еврооблигаций, а также передачи выплат по ним; выкупа нерезидентами заблокированных ценных бумаг за счет средств на счетах типа "С"; замещения, выкупа, погашения еврооблигаций Республики Беларусь и Банка Развития Республики Беларусь", - подчеркивается в сообщении.

"Кроме того, сумели обеспечить розничным инвесторам выплаты купонов и дивидендов по заблокированным иностранным бумагам за период с февраля 2022 года по сентябрь 2023 года. Также с 2022 года выплачивается доход по российским ценным бумагам, депозитарным распискам и еврооблигациям в обход иностранной инфраструктуры", - заключили в ЦБ.