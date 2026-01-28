Европа с 2022 года лишилась 9% мощностей своего химического производства

Всего было объявлено о закрытии 160 химических заводов в ЕС и Британии

Редакция сайта ТАСС

БРЮССЕЛЬ, 28 января. /ТАСС/. Производственная мощность химических заводов Евросоюза и Британии сократилась на 9%, или почти в шесть раз, за период с 2022 по 2025 год. Об этом сообщается в отчете Европейского совета химической промышленности (CEFIC).

В документе говорится, что за указанный период всего было объявлено о закрытии 160 химических заводов в ЕС и Британии, при этом лишь в 126 случаях экспертам удалось выяснить производственные мощности.

За обозначенный период производственные мощности химических заводов в Европе сократились суммарно на 37 млн тонн, или на 9%, - от общего объема в 417 млн тонн. Больше всего мощностей потеряла нефтехимическая отрасль производства - 17,8 млн тонн, или 48%, от общей величины сокращения объема производства. Следом оказалась отрасль производства неорганических продуктов, которая за указанный период сократилась на 32% (11,7 млн тонн). Меньше закрытия предприятий затронули производство полимеров (сокращение на 5,4 млн тонн, или 15%) и специальных химикатов (2 млн тонн, или 5%).

Больше всего мощностей химического производства потеряли Германия (25%), Нидерланды (20%), Британия (12%), Франция (10%) и Италия (7%). Всего порядка 20 тыс. человек лишились работы из-за закрытия химических заводов в европейских странах.

"Отрасль находится под сильным давлением и рушится. Темпы закрытия предприятий удвоились за год, и, еще хуже, ежегодные инвестиции сократились вдвое и близки к нулю. В этом году нам необходимы решительные действия", - заявил генеральный директор CEFIC Марко Менсинк.

Как писало ранее европейское издание Politico, химическая отрасль в странах Европы переживает упадок по причине роста цен на электроэнергию. Для достижения устойчивого роста химической промышленности к 2030 году ЕС необходимо создать эффективную инфраструктуру и добиться снижения затрат на энергию.