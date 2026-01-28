В Башкирии построят металлургический завод стоимостью 10 млрд рублей

Предприятие будет производить гранулированный чугун

Редакция сайта ТАСС

УФА, 28 января. /ТАСС/. Резидент территории опережающего развития (ТОР) "Белорецк" вложит 10 млрд рублей в металлургический завод по производству гранулированного чугуна. Продукция пойдет в том числе на экспорт, сообщили в пресс-службе правительства Башкирии.

"Минэкономразвития России включило "Туканский металлургический комплекс" в реестр резидентов территории опережающего развития (ТОР) "Белорецк". Компания вложит 10 млрд рублей в строительство завода по переработке железнорудного концентрата в гранулированный чугун", - сказано в сообщении.

Завод создается на основе инновационной, экологически щадящей технологии FCIT, продукция будет поставляться предприятиям металлургии, машиностроения и оборонной отрасли. Компания планирует реализовать инвестиционный проект в течение 2026-2030 годов и создать 157 новых рабочих мест. "Продукцию планируется доставлять до близлежащих потребителей в Башкортостане, регионах Приволжского и Уральского федеральных округов, имеющих собственные чугуноплавильные или сталеплавильные печи, автотранспортом. Продукция для экспорта в страны СНГ и КНР будет доставляться автотранспортом до железнодорожной станции, перегружаться в полувагоны и транспортироваться", - отметили в пресс-службе.

Инвестором уже достигнуты предварительные договоренности с потенциальными покупателями в России и КНР. Строительно-монтажные работы предполагается завершить в 2027 году, в 2028 - выйти на проектную мощность 332,5 тыс. тонн продукции в год.