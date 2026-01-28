"Норникель" остается самым эффективным производителем в отрасли

Первый вице-президент - операционный директор компании добавил, что компания видит, что стратегия диверсификации работает не только в географии, но и в продуктовой линейке

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. "Норникель" остается самым эффективным производителем в отрасли цветных металлов с низкой себестоимостью. Об этом сообщил журналистам первый вице-президент - операционный директор компании Евгений Федоров.

"Несмотря на волатильность по отдельным металлам, если смотреть на общую картину, объем производства в тоннах никелевого эквивалента (ТНЭ) за последние 4 года вырос. Мы остаемся самым эффективным производителем в отрасли с низкой себестоимостью", - сказал он.

Федоров добавил, что компания видит, что стратегия диверсификации работает не только в географии, но и в продуктовой линейке. "Например, в 2025 году мы на 30% нарастили выпуск премиального никеля для гальваники (Nornickel Plating Grade) и планируем расти дальше. Спрос на нашу продукцию на новых рынках есть, поэтому искусственно резать объемы мы не планируем", - подчеркнул он.

Об импортозамещении техники

Федоров добавил, что компания перестала просто покупать новую технику взамен ушедшей западной, и начала создавать под нее экосистему. "В 2025 году мы массово вводили в строй горное оборудование от новых поставщиков. Любая новая техника требует притирки, адаптации под наши жесткие северные условия", - добавил он.

В Красноярске совместно с партнерами "Норникель" создает центр технической экспертизы для обслуживания горной техники. "Наша цель - не просто привезти машину, а научиться ее капитально ремонтировать на том же уровне, к которому мы привыкли с западными брендами. В 2026 году запланированы масштабные ремонты, чтобы повысить надежность всей цепочки", - добавил он.

"Норильский никель" - диверсифицированная горно-металлургическая компания. Производственные подразделения группы компаний "Норильский никель" расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае, а также в Финляндии.

Основные акционеры "Норникеля" - "Интеррос" Владимира Потанина (владеет 37% акций) и основанный Олегом Дерипаской "Русал" (26,39% акций).