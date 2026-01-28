Поставки Ил-114-300 в Индию могут стартовать в 2028 году

Партнеры требуют от России "очень сжатых сроков", указал глава Объединенной авиастроительной корпорации Вадим Бадеха

ХАЙДАРАБАД /Индия/, 28 января. /ТАСС/. Российская сторона обсуждает с индийскими партнерами начало поставок самолетов Ил-114-300 в 2028 году. Об этом заявил российским журналистам глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в состав Ростеха) Вадим Бадеха на полях авиасалона Wings India, где состоялось подписание предварительного соглашения на поставки шести таких лайнеров.

"С учетом крайне высокой динамики спроса на индийском рынке наши партнеры требуют от нас очень сжатых сроков начала поставки. Сегодня обсуждается начало поставок в 2028 году", - сказал он.