Решетников: параллельный импорт останется избирательным

Министр экономического развития РФ отметил, что одним из условий применения механизма могло бы стать отсутствие экономической деятельности на территории России

Министр экономического развития РФ Максим Решетников © Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Критерии определения категорий параллельного импорта проработают дополнительно, одним из условий применения механизма могло бы стать отсутствие экономической деятельности на территории России. Об этом журналистам сказал министр экономического развития РФ Максим Решетников.

"Речь идет о придании существующей модели (когда Минпромторг определяет перечень товаров для параллельного импорта) постоянный характер. Сейчас это действует как антисанкционная мера. То есть параллельный импорт по-прежнему будет применяться избирательно и касаться ограниченной и управляемой товарной номенклатуры, - отметил министр. - Критерии для определения этих категорий товаров будут дополнительно проработаны с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти. Одним из критериев для применения механизма могло бы стать отсутствие экономической деятельности на территории России".