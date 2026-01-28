ЕК выделила странам Балтии и Польше €113 млн на защиту критической инфраструктуры

Финансирование на эти цели выделили впервые

ВИЛЬНЮС, 28 января. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) выделила более €110 млн странам Балтии и Польше на защиту критической инфраструктуры. Об этом сообщило Минэнерго Литвы.

"Защита энергетической инфраструктуры Евросоюзом финансируются впервые. Размер финансирования составляет €113 млн", - говорится в сообщении.

По утверждению литовского ведомства, возможности для этого появились в результате синхронизации электросетей Литвы, Латвии и Эстонии через Польшу с Западной Европой. "Мы намерены и впредь обращаться в ЕК по поводу финансирования проектов охраны критической инфраструктуры и считаем необходимым создание инструмента долгосрочного выделения средств на эти цели", - подчеркнули в министерстве.

Доля помощи, предназначенная для Литвы, составляет €22 млн.