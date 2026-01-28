На выставке в Индии представили бизнес-версию Superjet

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Бизнес-версия самолета Superjet представлена на Wings India, лайнер оснащен салоном повышенной комфортности. Об этом говорится в сообщении Минпромторга РФ.

"На статической экспозиции гости и участники выставки могут ознакомиться с бизнес-версией самолета "Суперджет", оснащенной салоном повышенной комфортности", - говорится в сообщении.

Самолет выполнен в серо-белой ливрее, перед лайнером расположены большие буквы, которые образуют название бренда - Aurus.

Также на выставке представлены полностью российские самолеты Superjet и Ил-114-300.

"Замглавы Минпромторга России Геннадий Абраменков представил отечественную технику индийской делегации. Одним из первых с российскими самолетами ознакомился Министр гражданской авиации Индии Кинджарапу Раммохан Наиду", - отмечается в сообщении.

Кадры представленных на выставке самолетов размещены в Telegram-канале министерства.