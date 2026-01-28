Минпромторг может получить право регулировать центры поддержки экспорта

Госдума одобрила законопроект в первом чтении

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому Минпромторг получит полномочия по регулированию деятельности региональных центров поддержки экспорта, в том числе по установлению к ним требований. Документ был инициирован правительством РФ.

Как пояснил член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин (фракция "Единая Россия"), законопроект меняет порядок работы региональных центров поддержки экспорта для малого и среднего бизнеса.

"Сейчас требования к центрам поддержки экспорта в основном закреплены подзаконными актами, и долгое время они были завязаны на приказы Минэкономразвития: по ним определялись стандарты работы центров, состав услуг, отчетность и подходы к оценке результатов. Законопроект переводит установление требований в сферу полномочий федерального органа, отвечающего за нормативное регулирование внешней торговли. По существующей системе распределения полномочий это Минпромторг России", - указал он. Для регионов это означает, что они будут подстраивать свои процедуры, набор сервисов, отчетность и внутренние стандарты под требования Минпромторга, добавил он.

Отдельно в тексте документа закрепляется роль АО "Российский экспортный центр", рассказал депутат.

"Его функции описаны как мониторинг соблюдения требований центрами и анализ результатов их работы, плюс подготовка методических материалов по экспортной деятельности для МСП. Если при мониторинге выявляются нарушения требований, РЭЦ направляет информацию в уполномоченное ведомство, после чего решения принимаются с учетом норм бюджетного законодательства. На практическом уровне это связывает проверки и отчеты с последующими бюджетными решениями по поддержке центров", - отметил Говырин. Проект создает правовую основу для того, чтобы с 2026 года стало возможным финансирование этих центров со стороны Минпромторга в рамках нацпроекта по развитию экспорта России, подчеркивает депутат.

Одна из задач, которую необходимо решить для достижения обозначенных президентом РФ национальных целей развития - прирост объема экспорта российских несырьевых неэнергетических товаров к 2030 году не менее чем на две трети по сравнению 2023 годом, принятый законопроект направлен на поддержку программ экспорта в регионах, отметил в свою очередь первый зампред комитета Госдумы по защите конкуренции Игорь Игошин.

"Экспорт - одно из важнейших направлений социально-экономического развития регионов, которое повышает конкурентоспособность российских товаров и создает дополнительные условия для развития предпринимательства. Принятый законопроект - еще один шаг в создании благоприятной среды для внешнеэкономической деятельности субъектов РФ", - считает Игошин.

В случае принятия документ вступит в силу с 1 апреля 2026 года.

Поддержка экспортеров

Как сообщили в Минпромторге России, изменения в законодательство предполагают финансирование центров поддержки экспорта по линии министерства в рамках ближайшего бюджетного цикла 2026-2028 годов, на что министерством был предусмотрен соответствующий объем средств.

"Такая мера поспособствует формированию единой системы поддержки экспортеров, обеспечивающей более широкие возможности по привлечению к экспортной деятельности предприятий различных сегментов", - говорится в сообщении Минпромторга.

По словам статс-секретаря - замглавы Минпромторга Романа Чекушова, интеграция центров в контур министерства "станет отличным подспорьем для достижения всех показателей национального проекта за счет развития экспортного потенциала субъектов малого и среднего предпринимательства и более активного включения регионов во внешнюю торговлю под эгидой Российского экспортного центра".