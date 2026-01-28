Amazon сократит 16 тыс. рабочих мест в ходе оптимизации работы с ИИ

Корпорация предоставит сотрудникам в США 90 дней на поиск новой должности

НЬЮ-ЙОРК, 28 января. /ТАСС/. Американская корпорация Amazon объявила о планах увольнения 16 тыс. сотрудников с целью оптимизации производства на фоне растущего использования искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на руководство компании.

"Мы работаем над укреплением нашей организации, сокращая количество уровней управления, повышая ответственность и устраняя бюрократию", - заявила старший вице-президент Amazon по работе с персоналом и технологиям Бет Галетти. По ее словам, корпорация предоставит сотрудникам в США 90 дней на поиск новой работы, а также выходное пособие и окажет другую поддержку в переходный период.

Генеральный директор Amazon Энди Джесси неоднократно заявлял о решимости сократить количество "управленческих уровней" после массового найма сотрудников в период пандемии. В прошлом году он также предупредил работников, что внедрение ИИ приведет к сокращению численности персонала по мере автоматизации компанией все большего числа операций.