Госдума хочет ужесточить условия субсидий на развитие туризма в регионах

Первый зампред комитета Госдумы по экономполитике Надежда Школкина заявила, что предоставлять льготы надо только в случае, если средства от туристического налога пошли на развитие отрасли

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Федеральные субсидии на развитие туризма надо предоставлять только в случае, если собранные в регионах в рамках туристического налога средства пошли на развитие туризма. Такое мнение первый зампред комитета Госдумы по экономполитике Надежда Школкина ("Единая Россия") высказала на круглом столе по турналогу.

"Я считаю, надо увязать расход турналога, который по своей природе должен идти на развитие туристской инфраструктуры муниципальных образований, с единой субсидией на развитие туризма из федерального бюджета. Иначе получается парадоксальная ситуация, когда муниципалитет просит средства на объекты туриндустрии, при этом средства, получаемые от средств размещения в виде турналога, направляет на другие цели и нужды, что на наш взгляд, не совсем справедливо", - сказала депутат.

Она отметила, что по данному вопросу должна быть выработана позиция самих регионов и муниципалитетов, чтобы "туристический налог шел на развитие туристической инфраструктуры".