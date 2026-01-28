"Петровакс фарм" получил лицензию на выпуск вакцины против менингококковой инфекции

Новая четырехвалентная конъюгированная полисахаридная вакцина серогрупп A, C, Y и W-135 находится на этапе регистрации

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Российская биофармацевтическая компания "Петровакс фарм" получила лицензию Минпромторга России на производство менингококковой вакцины, сообщила пресс-служба компании.

"По итогам инспекции Минпромторг России расширил производственную лицензию "Петровакс фарм" и подтвердил соответствие выпускаемой менингококковой вакцины требованиям GMP ЕАЭС", - говорится в сообщении.

Получение лицензии - очередной этап реализации проекта по локализации производства вакцины на предприятии компании в Московской области, который стартовал в 2022 году. Общий объем инвестиций в проект превысил 3 млрд рублей.

"Уже в 2026 году мы готовы начать выпуск менингококковой вакцины по полному циклу, включая синтез субстанции, и обеспечить 100% потребности при ее включении в Национальный календарь профилактических прививок", - подчеркнул президент компании Михаил Цыферов.

Новая четырехвалентная конъюгированная полисахаридная вакцина против менингококковой инфекции серогрупп A, C, Y и W-135 находится на этапе регистрации. Получение регистрационного удостоверения планируется летом 2026 года. Производственные мощности "Петровакс фарм" позволяют выпускать более 3,5 млн доз вакцины ежегодно, сообщили в пресс-службе.