Ключевые вопросы финрынка России обсудят на крупнейшем в стране форуме-интенсиве Т-банка

Мероприятие пройдет в третий раз

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Крупнейший в России форум-интенсив в сфере финансов "Толк 2026" проведет весной Т-банк, объединив на одной площадке представителей власти, бизнеса и экспертного сообщества, говорится в сообщении кредитной организации.

"Т-банк проведет "Толк 2026" - крупнейший в России форум от частного бизнеса с онлайн-интенсивом на тему финансов и инвестиций для самых разных аудиторий: в течение нескольких дней на одной площадке соберутся бизнес, власти и экспертное сообщество для обсуждения ключевых вопросов российского финансового рынка", - отмечается в сообщении.

Одновременно с форумом пройдет также онлайн-интенсив, на котором россияне получат практические советы по управлению финансами, а опытные инвесторы - стратегическое видение рынка.

Мероприятие пройдет в третий раз, однако впервые будет таким масштабным как по тематическому наполнению, так и по числу площадок и охвату аудитории.

Личная стратегия

Форум-интенсив "Толк" пройдет с 25 марта по 18 апреля, при этом очно его участники соберутся в Москве с 1 по 4 апреля. В программе, в частности, запланированы деловой "Толк форум: Экономика. Технологии. Человек" - крупнейшее событие в деловой сфере от частного бизнеса с участием ключевых фигур российского финансового рынка, конференция "Толк.Pro" - профессиональная конференция для трейдеров, опытных инвесторов и всех, кто хочет ими стать, а также образовательный онлайн-интенсив по финансовой грамотности для всех жителей страны. "Последнее включает в себя пошаговую образовательную программу, рассчитанную на широкую аудиторию с разным уровнем финансовой и инвестиционной грамотности", - уточнили в Т-банке. Фокусом интенсива этого года станет формирование личной финансовой стратегии на 2026 год.

"Цель проекта - развитие финансовой культуры и инвестиционной грамотности в России, выстраивание прямого диалога бизнеса, власти и экспертного сообщества для обсуждения ключевых вопросов финансовой сферы, а также повышение уровня цифровой безопасности жителей страны", - добавили в банке.

По мере прохождения уроков и выполнения заданий на платформе "Толка" участники интенсива будут получать баллы, с которыми смогут принять участие в розыгрыше.